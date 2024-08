Convocação da Seleção: Flamengo pode ser o mais desfalcado em meio a decisões

Flamengo pode ter problemas para o segundo jogo da Copa do Brasil (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo pode ser o time mais desfalcado durante a próxima Data Fifa. Isso porque o período em que os jogadores ficarão à disposição da Seleção Brasileira é em meio a disputa das quartas de final da Copa do Brasil.

A Data Fifa será entre os dias 2 e 10 de setembro. O Flamengo, por sua vez, entra em campo nos dias 28 de agosto e 12 de setembro pela Copa do Brasil.

De todos os clubes brasileiros, o Flamengo é o que conta com mais representantes na pré-lista da Seleção Brasileira. Além disso, o Rubro-Negro é o único time na Copa do Brasil com jogadores cotados para esta Data Fifa.

🗒️ JOGADORES DO FLAMENGO NA PRÉ-LISTA DA SELEÇÃO BRASILERIA:

- Fabrício Bruno

- Ayrton Lucas

- Gerson

- Pedro

Primeiro, o Flamengo entra em campo contra o Bahia no dia 28 de agosto pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 na Fonte Nova, em Salvador.

A partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil será no dia 12 de setembro. O Rubro-Negro decide uma vaga para a semifinal às 21h45, no Maracanã.