Convocação da Seleção: os nomes de clubes brasileiros na pré-lista de Dorival

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, acontece nesta sexta-feira (23). O técnico Dorival Júnior anunciará os nomes na sede da Confederação Brasilira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a partir das 11h30.

O elenco do Brasil para os primeiros compromissos após a Copa América 2024 devem contar com jogadores que atuam no país. Isso porque a pré-lista de Dorival Júnior - enviada pela CBF no último dia 16 aos clubes afetados - conta com Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro, do Flamengo, André e Martinelli, do Fluminense, Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo.

Os nomes foram divulgados primeiramente pela ESPN e pelo portal ge. Há ainda a chance de outros jogadores que atuam no futebol brasileiro serem convocados por Dorival, pois nem todos os relacionados na pré-lista são de conhecimento público.

Além dos oito citados, Rodrygo, Vini Jr. e Éder Militão, do Real Madrid, Andreas Pereira, do Fulham, e João Pedro, do Brighton, também estão entre os atletas pré-selecionados. A lista contém entre 30 e 40 jogadores, e os 23 que representarão a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa serão definidos na convocação desta sexta-feira (23).

O Brasil enfrentará o Equador, no dia 6, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, na capital paranaense.