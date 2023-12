A contratação de De La Cruz foi prioridade para a diretoria do clube. O Flamengo já havia buscado o uruguaio na janela de transferências anterior, mas sem sucesso. Agora, o meia irá assinar em breve com o Rubro-Negro até 2028, faltando apenas a transferência de US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões) pela multa recisória do jogador com o River Plate.