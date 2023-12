Com a chegada de mais uma janela de transferências e o pouco aproveitamento do meia na Europa, Scarpa segue recebendo sondagens de clubes do Brasil. Atlético-MG e Internacional apareceram como os primeiros interessados a trazer o jogador para a próxima temporada, mas o Flamengo, mais uma vez, surgiu como concorrência. Segundo fontes, o Rubro-Negro mantém "conversas respeitosas" sobre a situação do brasileiro desde que ele deixou o Palmeiras, e o último contato teria sido nesta última semana; contudo, nenhuma proposta foi oficialmente apresentada.