O Flamengo deve oficializar a contratação do meia urguaio De La Cruz, que jogou a última temporada pelo River Plate, nos próximos dias. Com o acerto, o Rubro-Negro estabelece mais um nome entre as transferências mais caras da história do futebol brasileiro. O time da Gávea possui os seis primeiros colocados da lista, além de oito nomes no top-10.