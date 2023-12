Próximo de acertar com o meio-campista Nicolás De la Cruz, o Flamengo pode ganhar mais um "coringa" no elenco. Detalhes separam a assinatura do uruguaio do River Plate com o clube rubro-negro. Além de um jogador de muita qualidade e com currículo vitorioso, o técnico Tite deverá contar com um atleta extremamente versátil, que pode desempenhar diferentes funções e possibilitar a utilização de variados esquemas táticos.