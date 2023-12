As duas partes entraram em um consenso na reunião, e o meia de 26 anos assinará contrato de cinco anos. O acerto ainda não foi oficializado porque falta fazer a transferência de US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões) da multa rescisória do contrato do uruguaio com o River Plate. O uruguaio vai assinar com o Flamengo até 2028.