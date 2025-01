Membros do Conselho de Grandes-Beneméritos do Flamengo emitiram uma nota de repúdio, na tarde desta quinta-feira (23), sobre a série "A reinvenção do Flamengo", produzida pelo "SporTV". O ofício, assinado pelo presidente Sergio Veiga Brito, classificou a abordagem do material como derespeitoso e manipulado.

- O Conselho de Grandes Beneméritos do Clubes de Regatas do Flamengo vem a público manifestar repúdio ao teor desrespeitoso e manipulado exibido no Sport TV sob o título 'A Reinvenção do Flamengo'. Fica patente a falta de compromisso com os fatos pretéritos e a profunda injustiça com a maioria dos personagens que ajudaram a escrever a história do Clube mais querido do Brasil - diz parte do documento.

A série, que conta com quatro episódios diários (o primeiro foi ao ar após a partida contra o Bangu), dá destaque ao racha político que o clube sofreu em 2012, com a "Chapa Azul". Além disso, aborda números de patrocínios, bastidores curiosos e depoimentos de nomes importantes que passaram pela Gávea.

Nomes importantes da história do Flamengo participam da série (Foto: Reprodução)

Confira a nota completa

"O Conselho de Grandes Beneméritos do Clubes de Regatas do Flamengo vem a público manifestar repúdio ao teor desrespeitoso e manipulado exibido no Sport TV sob o título 'A Reinvenção do Flamengo'.

Fica patente a falta de compromisso com os fatos pretéritos e a profunda injustiça com a maioria dos personagens que ajudaram a escrever a história do Clube mais querido do Brasil.

Ademais, fica para quem viu a matéria e não tenha conhecimento de causa, a imprecisão que o Flamengo desde a sua fundação até os anos recentes foi vilipendiado pela opinião pública e malconduzido pelos seus dirigentes.

Esqueceram que começamos em 1895, em sala alugada, e chegamos a Campeão do Mundo no futebol e no basquete, maior número de atletas em delegações olímpicas, maior campeão de remo e conseguimos ser o maior Clube do mundo, com 45 milhões de torcedores e a maior marca desportiva do país.

Que fique bem claro que o Flamengo não nasceu ontem, e quem colaborou para a construção deste imenso patrimônio que somos hoje, merece o mínimo de respeito.

NÃO DESRESPEITEM A GRANDEZA DO FLAMENGO!"

Carta dos conselheiros (Foto: Reprodução)

