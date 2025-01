O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (23) que José Boto, diretor técnico de futebol do clube, assinou o contrato com o clube carioca. Ele esteve ao lado de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente rubro-negro.

- Na manhã desta quinta-feira (23), o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, esteve com o diretor técnico de futebol do clube, José Boto. Na presença do vice-presidente de Administração, Marcos Motta, os dois formalizaram o vínculo do português com o Rubro-Negro - informou o Flamengo.

BAP ao lado de José Boto (Foto: Divulgação/Flamengo)

José Boto chegou ao Brasil no dia 28 de dezembro do ano passado. O dirigente começou os trabalhos no Ninho do Urubu no início do ano e, posteriormente, embarcou com a delegação para a pré-temporada nos Estados Unidos. Neste período, ele participou de coletivas de imprensa e contratou o primeiro nome da gestão de BAP: o atacante Juninho.

Carreira de José Boto

Antes de chegar ao Flamengo, José Boto trabalhou no Osijek, da Croácia, no Benfica, de Portugal, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no PAOK, da Grécia.

José Boto tem 58 anos e é um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Em sua passagem pelo clube português, descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.

No Shakhtar, pelo qual seguiu como diretor de scouting, integrou gestão vitoriosa. De 2018 a 2021, a equipe venceu o Campeonato Ucraniano em duas oportunidades enquanto esteve lá. Boto ainda passou dois anos e meio no PAOK, seu primeiro trabalho no cargo de diretor esportivo, onde foi campeão nacional. Em janeiro de 2024, assumiu o Osijek.

