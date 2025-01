O jornalista Mauro Cezar Pereira realizou algumas críticas referente ao comportamento da torcida do Flamengo com os Garotos do Ninho no Campeonato Carioca. O clube tem disputado o estadual com um time alternativo, repleto de jovens talentos das categorias de base. A situação tem gerado um ruído entre a torcida e as promessas do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Após pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, José Boto assina contrato

➡️ Danilo, Vitão e Jorginho: veja as novidades do Flamengo no mercado da bola

Ao analisar o fato, durante a programação da "Jovem Pan", desta quinta-feira (23), Mauro destacou que a diretoria do Flamengo errou ao montar o elenco para a disputa do Cariocão. Para ele, os dirigentes expuseram os jovens talento à torcida, que não perdoou algumas atuações abaixo do esperado no início do torneio. O comunicador chegou a classificar alguns torcedores como "carniceiros".

- O que fizeram com eles foi uma maldade. Colocaram os garotos para representar o time no campeonato, esses jogos passam em transmissão, a torcida vê esses jogos. Não tem Brasileiro, Libertadores, as pessoas assistem o Carioca. Aí, os garotos entram em campo com um time muito mal treinado. É claro que não vão render, perdem jogos, e começam a falar que ninguém serve - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- O torcedor, é o que eu falo, são os carniceiros nas redes sociais. Eles não perdoam. Ele olha para o jogo, cinco minutos e já decreta que ninguém presta. Cara, os garotos tem acesso a isso. A família, pai, mãe, irmão e namorada, aí os jogadores se questionam: 'Eu não jogo nada?'. Aí, eles entram pressionados a acertarem um passe, um chute. É muita sacanagem - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo no Carioca

Sob o comando do treinador Cléber dos Santos o Rubro-Negro realizou quatro jogos com a equipe alternativa no Campeonato Carioca. Dentre os confrontos, foram uma vitória, um empate e duas derrotas, respectivamente para Bangu, Madureira, Boavista e Nova Iguaçu.

continua após a publicidade

Com a campanha, o Flamengo soma 4 pontos e ocupa a quinta colocação do Cariocão. O cenário gerou revolta por parte de alguns torcedores, que esperam uma colocação melhor do clube no torneio. A próxima partida do time será neste sábado (25), contra o Volta Redonda, às 16h30, em Brasília.

Para o confronto, o Rubro-Negro voltará a ter o elenco principal a disposição, que retornou ao Rio de Janeiro nesta semana após pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. Além disso, Filipe Luís também retornará a beira do campo.