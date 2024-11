Debate: candidato ataca gestão do Flamengo pelos últimos desempenhos no Brasileirão

Uma das principais reclamações dos torcedores do Flamengo é o desempenho do time carioca nas últimas edições do Brasileirão. O tema, aliás, foi abordado no debate entre os candidatos à presidência do clube na noite desta segunda-feira (18), organizado pela "ESPN". Luiz Eduardo Baptista (BAP), da chapa "Raça, Amor e Gestão", foi quem abordou o assunto, classificando o time carioca como "figurante" na competição.

- O declínio do Flamengo nos últimos dois anos é evidente. Nós vimos o Fluminense ser campeão da Libertadores dentro do Maracanã, nós estamos sendo figurantes no Brasileirão nos últimos quatro anos, nós saímos de duas Libertadores de maneira pífia… e você vem falar dos títulos que nós conquistamos? Nós conquistamos os títulos porque tínhamos mais dinheiro do que todo mundo - iniciou BAP.

- Depois de eleitos, nós vamos deixar 'clarézimo' que o Brasileiro é prioridade, que vamos buscar hegemonia na América do Sul, que Copa do Brasil é um detalhe - acrescentou, diminuindo o impacto da Copa do Brasil (Flamengo conquistou o título neste ano).

A última vez em que o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro foi em 2020, com o técnico Rogério Ceni. No entanto, no período em que não conquistou o troféu, a equipe carioca foi campeã da Libertadores, da Copa do Brasil (duas vezes) e de outros torneios.

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, esteve na cadeira nos últimos dois mandatos. Ele apoia o candidato Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico do clube.