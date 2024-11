Candidato à presidência do Flamengo detona Gabigol e atual gestão

O nome de Gabigol tem sido um dos principais assuntos no Flamengo desde seu anúncio de saída. Candidatos à presidência do Rubro-Negro estiveram juntos, na noite desta segunda-feira (18), para um debate organizado pela "ESPN" sobre as demandas do clube. Durante o evento, Maurício Gomes de Mattos detonou a postura do jogador e da atual gestão sobre o andamento da negociação de renovação do camisa 99.

- Ninguém está acima do Flamengo. Mas como respeitar o Flamengo se não há profissionalismo na gestão? Isso já demonstra um amadorismo em sua essência. Palavras foram dadas, mas não cumpridas, e chegamos a um desfecho tão ruim. Contrato e palavra são para ser respeitados - disse Maurício Gomes de Mattos.

Relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo

A história de amor entre Gabigol e Flamengo está próxima do divórcio. O centroavante, mesmo tendo sido protagonista do título da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, está cada vez mais perto de um ponto final em sua trajetória no clube, com a relação com a gestão do presidente Rodolfo Landim em constante "derretimento".

Ainda no campo após a conquista, Gabigol anunciou a saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que seu contrato será encerrado e não houve acordo por uma renovação. Dois dias depois, o atacante foi afastado da equipe principal e não atuou contra o Atlético-MG, na última quarta (13), pelo Brasileirão.

A decisão de afastá-lo foi tomada pelo departamento de futebol do clube carioca. Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta. O atacante não enfrentará o Cuiabá na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, esteve na cadeira nos últimos dois mandatos. Ele apoia o candidato Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico do clube.