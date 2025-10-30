menu hamburguer
Flamengo na final da Libertadores: saiba a data, local e informações de ingressos para a decisão

Rubro-negro se classificou após passar pelo Racing na semifinal

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
11:58
Léo Pereira e Arrascaeta - Flamengo
imagem cameraLéo Pereira e Arrascaeta comemoram classificação do Flamengo para final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)
O Flamengo está novamente na decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (29), o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Racing, em Buenos Aires, e garantiu a classificação graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Com o resultado, o clube carioca volta a disputar a final do principal torneio sul-americano após duas temporadas de ausência.

A equipe rubro-negra chega à sua quarta final de Libertadores desde 2019 e sonha com o quarto título continental. A grande decisão será realizada no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O adversário será o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30), em São Paulo. No jogo de ida, a equipe equatoriana venceu por 3 a 0 e tem boa vantagem.

Lance!

A campanha do Flamengo na Libertadores 2025

  • Fase de grupos: vice-líder do Grupo C, que contou com LDU (possível adversário da final), Deportivo Táchira e Central Córdoba.
  • Oitavas de final: Flamengo 3 x 0 Internacional (no agregado).
  • Quartas de final: Flamengo 2 (4) x (2) 2 Estudiantes (vitória nos pênaltis).
  • Semifinal: Flamengo 1 x 0 Racing (no agregado).

Com destaque para o sistema defensivo, o Rubro-Negro chega à final com apenas dois gols sofridos nos mata-matas, demonstrando solidez e equilíbrio.

Léo Ortiz - Flamengo
Léo Ortiz comemora classificação do Flamengo para a final (Foto: Reprodução/Flamengo(

Decisão com data e local definidos

A Conmebol confirmou que a final da Libertadores 2025 será disputada em Lima, com data marcada para o dia 29 de novembro. O horário ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que a bola role no fim da tarde, como tradicionalmente ocorre nas últimas edições do torneio.

Ingressos e pré-cadastro

A entidade sul-americana abriu um pré-cadastro para torcedores interessados em comprar ingressos da final. O registro pode ser feito até 23h59 do dia 30 de outubro (quinta-feira). Ainda não há informações oficiais sobre valores ou início das vendas.

