Áudio do VAR revela motivação para expulsão de Plata em Racing x Flamengo

O árbitro de vídeo (VAR) confirmou a agressão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, ao defensor Marcos Rojo, do Racing, durante a semifinal da Copa Libertadores. A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (30) a análise que justificou a expulsão do equatoriano por "conduta violenta" após acertar a região genital do adversário argentino.

Após ambos caírem no gramado, o camisa 50 do Rubro-Negro atingiu com a mão direita uma região próxima às partes íntimas do zagueiro. O auxiliar alertou o árbitro, que o expulsou imediatamente. O VAR não solicitou que o árbitro chileno Piero Maza fosse até o monitor.

VAR revela que Plata é expulso por agredir Rojo nas partes íntimas em Flamengo x Racing (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

Conmebol divulga áudio do VAR, com foco para expulsão de Plata em Racing x Flamengo

Na gravação divulgada pela entidade sul-americana, é possível ouvir o diálogo entre os árbitros de vídeo.

Juan Lara (VAR) disse: "Olha, esse (Plata) aqui acertou um golpe, vai ter que expulsá-lo. Foi fora da câmera, aqui, olhe, quando esse (Rojo) caiu. Conduta violenta. O número 6 vai levantar (Plata), e ele lhe acerta um golpe. Piero, temos só uma câmera de longe que mostra o Marcos Rojo levantando o jogador pela camiseta, ele (Plata) reage com um golpe".

Claudio Urrutia, auxiliar do VAR, complementou a análise: "O jogador do Racing tenta levantar o do Flamengo pela camisa. E o jogador do Flamengo lhe dá um golpe, com o punho, nas genitais. Para mim, conduta violenta."