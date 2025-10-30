Flamengo firma acordo com agência especializada em experiências esportivas

O Flamengo acertou uma parceria com a Absolut Sport, agência global de viagens e hospitalidade esportiva, para oferecer serviços oficiais de hospitalidade nos jogos realizados no Maracanã e em grandes partidas fora do Rio de Janeiro. A empresa passa a ser a Agência Credenciada do clube, responsável por comercializar pacotes que incluem ingressos oficiais, transporte credenciado, hospedagem, brindes e suporte operacional.

continua após a publicidade

➡️ Com Flamengo na final, Brasil pode igualar títulos de Libertadores da Argentina

Os pacotes licenciados serão voltados a diferentes perfis de público, desde torcedores que buscam conforto e segurança nos jogos até empresas interessadas em experiências corporativas.

— Estaremos presentes do primeiro contato ao pós-jogo, combinando paixão, inteligência e tecnologia para garantir uma operação sem falhas. Estamos alinhados com a gestão do Clube para oferecer um serviço de excelência — afirmou Harry Collecta, cofundador da Absolut Sport.

continua após a publicidade

— Nossa primeira grande operação no continente foi justamente a final da Libertadores em Lima, em 2019, quando levamos centenas de flamenguistas rumo à Glória Eterna. Trabalharemos para repetir memórias como essa — completou.

Marcelo Carraresi, diretor comercial da agência, destacou o caráter de longo prazo da parceria. "Estamos muito orgulhosos desta parceria e já estruturando produtos para diferentes perfis de público — de turistas que desejam viver o Maracanã como parte da experiência de visitar o Rio a empresas interessadas em pacotes corporativos fixos para estreitar laços com clientes e colaboradores", disse.

continua após a publicidade

Segundo Joaquim Lo Prete, diretor-geral da Absolut Sport no Brasil, a parceria busca fortalecer a profissionalização do setor.

— A parceria reafirma nosso compromisso em profissionalizar a indústria e trabalhar em sinergia com clubes e competições para, através das nossas soluções de hospitalidade, gerar novas receitas e, sobretudo, proteger a paixão e o investimento dos fãs, sejam torcedores, sejam grupos corporativos —afirmou.

Os primeiros pacotes estarão disponíveis para as partidas contra o Sport, no dia 1º, e contra o Santos, no dia 9, pelo Campeonato Brasileiro. As opções incluem entradas para os setores Oeste Inferior, Fla+ e Maracanã Mais, além de transporte credenciado. As compras podem ser feitas pelo site.

A Absolut Sport, que também é a única Agência Oficial de Viagens da Conmebol, disponibiliza ainda pacotes para a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, com opções que incluem hospedagem, voos, ingressos, transfers e assistência da equipe da agência.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo