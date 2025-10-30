Rossi é protagonista do Flamengo em campanha com 'cara de Libertadores'

O protagonista do Flamengo na campanha até a decisão da Libertadores tem nome: Agustín Rossi. O goleiro argentino decidiu a vaga na final com milagres nos jogos de ida e volta contra o Racing. Mas tem sido assim desde a fase de grupos. O arqueiro de 30 anos não tomou gol em oito dos 12 jogos da equipe na competição e agora busca o título para se candidatar ao posto de ídolo rubro-negro.

O ex-Boca Juniors chegou a Gávea em julho de 2023 e aos poucos foi ganhando seu espaço até virar incontestável sob comando de Filipe Luís. Inicialmente, se destacou especialmente pelo jogo com os pés, essencial para o funcionamento tático ordenado por seu comandante, mas a campanha na Libertadores demonstra o seu poder de decisão debaixo das traves.

Além dos milagres, as características tipicamente argentinas de Rossi o fizeram cair nas graças da torcida. Com frieza, catimba e controle psicológico, o goleiro simboliza a campanha com mais "cara de Libertadores" do Flamengo. Como dizem no futebol, o Rubro-Negro "soube sofrer", mas só porque confia muito no responsável pela defesa da sua meta.

Veja abaixo as defesas espetaculares de Rossi na semifinal da Libertadores.

Caso se consagre com o título no dia 29 de novembro, Rossi entrará para o hall de goleiros protagonistas de times brasileiros em Libertadores. É o caso do inesquecível "São Victor" com o Atlético-MG em 2013 ou do gigante Cássio no ano anterior pelo Corinthians. O argentino já coleciona momentos nesta edição do torneio continental para contar esse roteiro, como o Lance! relembra abaixo.

Rossi na entrada em campo de Flamengo x Táchira pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rossi evita vexame do Flamengo na Libertadores

O Flamengo está na final da Libertadores, mas a história podia ser diferente. Uma campanha heroica esteve perto de ser até vexatória. Precisando vencer na última rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro enfrentou o venezuelano Deportivo Táchira, que sequer somou pontos na competição, no Maracanã. Com um magro 1 a 0, a equipe de Filipe Luís cumpria a sua missão. No entanto, no último lance da partida, Rossi precisou defender chute da pequena área após bate-rebate para salvar a classificação.

De vilão a herói contra o ex-clube

Em visita ao seu ex-clube, o Estudiantes, Rossi foi de vilão a herói. Na Argentina, a equipe da casa abriu o placar em chute forte de Benedetti, falha do goleiro rubro-negro na visão de muitos torcedores. Com a vantagem da ida devolvida, o jogo foi para a disputa de pênaltis. E aí apareceu o protagonismo de Agustín, que não se abalou, deixou a infelicidade para trás e brilhou com duas defesas decisivas.

Rossi na ida, Rossi na volta: o herói do Flamengo

Na semifinal contra o Racing, o goleiro rubro-negro brilhou nos dois jogos. Na ida, fez grande defesa logo no início do jogo. Na volta, pelo menos dois milagres para manter o 0 a 0 no placar de duelo em que o Flamengo atuava com um jogador a menos desde os 10 minutos da segunda etapa. Não só isso, mas o controle emocional da equipe carioca pareceu passar por Rossi ao longo dos 90 minutos e acréscimos. Nem Racing, nem Estudiantes, será o goleiro rubro-negro o representante argentino na final da Libertadores.

Números do argentino na Libertadores

Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira - 1ª rodada da fase de grupos

🚫 Não tomou gol

🧤 2 defesas (1 de dentro da área)

Flamengo 1 x 2 Central Córdoba - 2ª rodada da fase de grupos

🧤 4 defesas (2 de dentro da área)

LDU 0 x 0 Flamengo - 3ª rodada da fase de grupos

🚫 Não tomou gol

🧤 1 defesa (1 de dentro da área)

Central Córdoba 1 x 1 Flamengo - 4ª rodada da fase de grupos

🧤 3 defesas (1 de dentro da área)

Flamengo 2 x 0 LDU - 5ª rodada da fase de grupos

🚫 Não tomou gol

🧤 0 defesas

Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira - 6ª rodada da fase de grupos

🚫 Não tomou gol

🧤 2 defesas (1 de dentro da área)

Flamengo 1 x 0 Internacional - ida das oitavas de final

🚫 Não tomou gol

🧤 2 defesas (2 de dentro da área)

Internacional 0 x 2 Flamengo - volta das oitavas de final

🚫 Não tomou gol

🧤 1 defesa (0 de dentro da área)

Flamengo 2 x 1 Estudiantes - ida das quartas de final

🧤 3 defesas (1 de dentro da área)

Estudiantes 1 x 0 Flamengo (pên: 2 x 4)- volta das quartas de final

🧤 2 defesas (1 de dentro da área)

👏 2 defesas na disputa de pênaltis

Flamengo 1 x 0 Racing - ida da semifinal

🚫 Não tomou gol

🧤 1 defesa (1 de dentro da área)

Racing 0 x 0 Flamengo - volta da semifinal

🚫 Não tomou gol

🧤 4 defesas (3 de dentro da área)