Como chega o Flamengo para a Supercopa Rei

O Flamengo decide com o Botafogo, na tarde deste domingo (2), a taça da Supercopa Rei. O clássico carioca será no estádio Mangueirão, em Belém, às 16h (de Brasília). Em busca do primeiro título no ano, o time carioca terá uma grande novidade.

Danilo, zagueiro recém-contratado, foi relacionado para o clássico em Belém. A tendência é que ele comece no banco de reservas. Ele, aliás, foi um dos jogadores mais festejados na chegada da delegação.

Danilo com a torcida do Flamengo em Belém (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além disso, o técnico Filipe Luís terá outros dois nomes importantes à disposição. Afinal, Arrascaeta e Cebolinha, que terminaram a última temporada lesionados, estão de volta. Eles disputaram os últimos jogos da equipe no estadual. A expectativa, agora, é em vê-los entre os titulares.

Por outro lado, Charly Alcaraz não joga. Afinal, o clube carioca acertou a transferência do meia argentino para o Everton, da Inglaterra. Ele nem sequer viajou para Belém.

