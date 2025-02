Felipe Vizeu declara amor ao Flamengo e torce pelo título da Supercopa Rei

O Flamengo está em Belém para a disputa da Supercopa Rei, que será no domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Mangueirão. Um velho conhecido do torcedor flamenguista estará por perto e na torcida. Felipe Vizeu, Garoto do Ninho, veste as cores do Remo, clube da cidade. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele relembrou a passagem pelo Rubro-Negro, e falou sobre a decisão.

- O Flamengo é um time que eu amo. Tenho muito carinho, serei sempre eternamente grato ao Flamengo. Foram sete anos que passei ali, da base ao profissional. Então, tenho uma história, fui artilheiro de uma competição importante, que foi a Sul-Americana em 2017. Então, assim, tenho uma história, fui campeão de alguns torneios. Claro que vou estar torcendo para a Flamengo, se Deus quiser - iniciou.

Felipe Vizeu comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!)

- Tenho muitos amigos lá ainda, inclusive já mandei mensagem para alguns, tanto da diretoria quanto também jogadores. Querem que eu vá até o hotel para dar um abraço neles. Eu queria ir ao jogo, mas não vou conseguir porque a gente (Remo) vai estar concentrado. Mas estou torcendo para a Flamengo e tenho certeza que vão conseguir um belo resultado - completou.

Sonho de retornar ao Flamengo

Assim como outros jogadores formados pelo clube, como Vini Jr e Lucas Paquetá, Vizeu tem o sonho de retornar ao Flamengo. O atacante, inclusive, revelou que ficou perto de voltar ao Rubro-Negro, mas o negócio não foi para frente.

- Esse é o sonho, cara, de quem sai da sua casa e poder um dia retornar. Já tive alguns momentos, assim, onde podia ter tido a oportunidade de retornar, até mesmo quando voltei da Itália, da Rússia também, mas acabou não acontecendo. Acho que Deus tem um tempo certo pra todas essas coisas, então, hoje eu estou aqui no Remo, estou feliz. Tive algumas propostas e optei por estar aqui hoje, abraçar esse projeto. Tenho certeza que a gente está no caminho certo já desde esse início e, com certeza, a gente vai conquistar nosso objetivo nessa temporada - concluiu.

Bom momento no Remo

Apesar de revelar o desejo de retornar um dia ao Flamengo, Vizeu fez questão de reiterar a sua felicidade pelo momento que vive na carreira, vestindo as cores do Remo.

- Estou me sentindo em casa já. Fui muito bem recebido aqui. Claro, nunca tinha vindo pra cá, mas eu vejo como é apaixonado o torcedor aqui. A torcida e o povo são apaixonados pelo futebol. Então, estou me sentindo bem, estou me adaptando bem. Graças a Deus, fui muito bem recebido, como falei. Isso aí nos dá muita tranquilidade, né? Pra gente chegar e se sentir bem. Consegui me adaptar ainda mais rápido dentro do clube. Então, estou muito feliz, estou muito contente aqui - revelou.

