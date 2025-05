O Bahia entra em campo contra o Flamengo neste sábado para conseguir, acima de tudo, três pontos no Campeonato Brasileiro. Mas esse confronto também coloca em jogo tabus amargos para o Tricolor e para o técnico Rogério Ceni, que podem ser quebrados com uma simples vitória no Maracanã. A equipe baiana não vence o Rubro-Negro há quase seis anos, enquanto Ceni busca sua primeira vitória como treinador contra a equipe carioca.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, durante partida contra o Flamengo no Estádio Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A começar pelo tabu de uma vida de Rogério Ceni, o técnico começou sua carreira à beira dos gramados em 2017 com o São Paulo e, de lá para cá, perdeu todos os jogos que fez contra o Flamengo pelas diferentes equipes que comandou. São 15 partidas nesta lista que não tem um empate sequer. Onze desses confrontos foram pelo Brasileirão e quatro pela Copa do Brasil.

Pelo Bahia, Ceni já tem cinco derrotas para o Flamengo, número que só é menor que os seis jogos quando foi treinador do São Paulo. O pior desses resultados foi no Brasileirão 2021, ainda na pandemia, quando o Flamengo de Renato Gaúcho aplicou 4 a 0 em pleno Morumbi.

Tabu do Bahia

Gerson e Everton Ribeiro se cumprimentam antes de Flamengo x Bahia pela Copa do Brasil 2024 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Se o Bahia vencer o Flamengo neste sábado não será a quebra de um tabu inédito para o clube, mas sim um feito em tanto para o time que não sabe o que é bater a equipe carioca desde agosto de 2019, quando derrotou o Rubro-Negro por 3 a 0 na Arena Fonte Nova com três gols de Gilberto. Agora treinador do Fla, Filipe Luís, inclusive, era titular daquele time comandado por Jorge Jesus.

De lá para cá, foram 11 jogos contra o Flamengo, todos com derrota. A pior foi o 5 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão de 2021.

O Bahia recebe uma nova chance de quebrar esse tabu às 21h deste sábado (horário de Brasília), quando visita o Flamengo, no Maracanã, pela oitava rodada da Série A.