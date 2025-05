Vai ter gol do Pedro? IA crava resultado de Flamengo x Bahia

Neste sábado (10), às 21H, tem Flamengo x Bahia no Maracanã pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quanto será o jogo.

Segundo a IA, mais de 55 mil pessoas vão ficar felizes no maior palco da história do futebol mundial. A previsão é de que o Flamengo vença a partida por 2 a 1, inclusive com gol de Pedro, atacante do Rubro-Negro.

A justificativa da ferramenta para o palpite é que o Bahia deve poupar alguns titulares visando a Libertadores na semana que vem, e que o Flamengo costuma ter uma força ofensiva muito grande atuando em seus domínios.

Como Bahia e Flamengo vem para o jogo

O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados. A equipe vem de dois jogos sem vencer: 1 a 1 diante do Central Córdoba-ARG, pela Libertadores, e derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Para o duelo deste sábado (10), o técnico Filipe Luís não conta com Nico de la Cruz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Gerson e Everton Ribeiro se cumprimentam antes de Flamengo x Bahia pela Copa do Brasil 2024 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Esquadrão de Aço, por sua vez, está em sexto lugar no Brasileirão, com 12 pontos. No meio de semana, o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Nacional-URU em casa, também pela Libertadores, interrompendo sequência de cinco vitórias seguidas. Caio Alexandre e Erick cumprem suspensão e desfalcam a equipe de Rogério Ceni.

Prováveis escalações das equipes para o duelo no Maracanã

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araujo) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago); Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Ademir (Cauly); Erick Pulga e Willian José.