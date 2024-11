Mauro Cezar analisa notícia da saída de Gabigol: ‘Para o Flamengo foi ótimo’

Mauro Cezar analisou anúncio de saída de Gabigol do Flamengo (Foto: Reprodução/YouTube)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 19:54 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou o anúncio da saída de Gabigol como positiva para o Flamengo. A informação foi confirmada pelo próprio atacante após a conquista da Copa do Brasil de 2024 sob o Atlético-MG, neste domingo (10), na Arena MRV. De acordo com site "Ge", o jogador irá defender o Cruzeiro na próxima temporada.

➡️Jogadores do Flamengo são surpreendidos ao vivo com saída de Gabigol

➡️Marcos Braz confirma ida de Gabigol ao Cruzeiro e diz: ‘Situação normal’

Para o comunicador, a decisão do atacante de anunciar a saída do clube após o título da Copa do Brasil foi ótima para o Flamengo. Isso porque, a reta final da temporada não será marcada por pedido de renovação do jogador. Mauro cita questões políticas ao analisar a importância do gesto do atacante.

- Para o Flamengo foi ótimo essa notícia surgir agora. Evita especulações, esse negócio de "fica Gabriel", e aí no meio dessa coisa política, que vai acontecer em menos de um mês, e evita a história do "renova, ou não renova". Não, não vai ter o contrato renovado - concluiu.

Além disso, o jornalista também analisou a partida de Gabriel contra o Atlético-MG. Sem grande destaque durante o primeiro tempo, Gabigol chegou a ser substituído pelo treinador Filipe Luís no intervalo da partida. O atacante Bruno Henrique entrou no lugar do camisa 99.

- O Gabriel fez uma partida horrorosa hoje. Não acrescentou em nada. Quando entrou o Bruno Henrique, o time melhorou. O Gabriel não disputa uma bola com os zagueiros, não dá para ter um atacante que não faça isso. Se vai dar certo no Cruzeiro? Aí é problema dele e do clube mineiro. Que a torcida do Flamengo saiba se desapegar - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Declaração de Gabigol

- (Estou) muito emocionado, tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minh mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - disse o atacante, ainda no gramado após a final da Copa do Brasil.