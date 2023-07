Considerado uma das maiores joias das categorias de base do Flamengo, Matheus França segue na mira de clubes europeus. O Crystal Palace formalizou uma oferta de 15 milhões de euros pelo meia, cerca de R$ 78 milhões na cotação atual. O Rubro-Negro, no entanto, trabalhava com o desejo de arrecadar, no mínimo, 25 milhões de euros com o jovem, aproximadamente R$ 131 milhões.