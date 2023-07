No último sábado (22), o Flamengo não saiu do empate em 1 a 1 com o América-MG, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Rubro-Negro apresentou uma atuação muito abaixo do esperado, e o técnico Jorge Sampaoli recebeu críticas por não utilizar todas as substituições disponíveis. O tema, inclusive, é discussão frequente entre rubro-negros, e o Lance! levantou os dados sobre as alterações do argentino.