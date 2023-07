O Flamengo acertou o empréstimo de Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino, e o jovem irá assinar com o clube paulista até dezembro de 2023. Antes de concretizar a transferência do jogador, no entanto, o Rubro-Negro renovou o contato com o atleta, que assinou vínculo até 2027. O novo prazo de contrato com o Fla foi divulgado pelo 'ge' e confirmado pelo Lance!. (Clique aqui e leia a matéria completa)