O primeiro Cria do Ninho do Urubu e que pode render bons frutos ao Flamengo é Rodrigo Muniz. O jovem, que atualmente pertence ao Fulham, interessa ao Atlético-MG, que já fez oferta pelo jogador. Os ingleses tinham pedido cerca de quatro milhões de euros por 50% ou 60% dos direitos econômicos do atleta, mas teriam aumentado a solicitação. O Atlético, que não tem plano B, não desiste do atacante.