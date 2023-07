Com a renovação do contato acertado com o Flamengo e o empréstimo encaminhado para o Red Bull Bragantino, Matheus Gonçalves deve viajar entre esta segunda e terça-feira (24) para se apresentar ao clube paulista. O jovem vai se reencontrar com Natan, também cria do Ninho do Urubu, que foi vendido ao Bragantino em 2022 e é titular.