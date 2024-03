(Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 18:30 • São Paulo (SP)

Com futuro incerto no Flamengo, Gabigol tem como meta se tornar o segundo maior artilheiro da Libertadores. Com 31 gols na competição, o atacante está a seis gols de igualar Fernando Morena e Pedro Rocha (Uruguai) na artilharia do torneio continental.

Em entrevista à Conmebol, Gabigol deixou claro que quer buscar a segunda posição no ranking, seja atuando pelo Flamengo ou outro clube do futebol brasileiro. O camisa 10 tem contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024, e a diretoria do clube carioca vê a renovação do atacante como controlada.

Gabigol virou reserva com Tite (Marcelo Cortes / CRF)

- Tenho mais esse ano de contrato, não sei como vai ser. Caso fique no Brasil é possível. Para ser o maior artilheiro preciso jogar o maior número possível de jogos. É possível ser a vice-artilharia (faltam 6 gols). Caso eu fique no Flamengo e no Brasil pode acontecer naturalmente - disse o atleta.

Gabigol valorizou o ambiente no Flamengo durante as últimas temporadas e disse que só vai conseguir bater sua meta pessoal caso esteja em campo.

- Acho que tudo isso vem ao natural, claro que quando se chega perto de metas individuais fica feliz. Mas creio que precisa muito do coletivo, nunca fiz nada sozinho. Espero que o time esteja bem. Para poder fazer gols em finais, a gente tem que chegar lá. Para eu ser artilheiro, tenho que jogar o maior número de jogos possível. Acho que uma coisa leva à outra. O importante mesmo é o time estar bem e fazer um bom campeonato - ponderou.

A estreia do Flamengo na Libertadores será contra o Millonarios, da Colômbia, no dia 2 de abril, às 19h, com transmissão da Espn e Star +.