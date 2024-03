Destaque das taça das favelas e ex-Flamengo, Ronald Barcelos faz história na Copa da Asia

Ronald em ação pelo Central Coast (Foto: Divulgação / Central Coast)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Emprestado pelo Portimonense ao Central Coast Mariners, líder, atual campeão do futebol australiano e semifinalista da Copa AFC Cup, o brasileiro Ronald tem ganhado destaque no futebol da Ásia. Inclusive, nas duas últimas partidas pela Copa AFC, competição anual internacional gerida pela Confederação Asiática de Futebol, equivalente a Copa Sul-americana, o atacante anotou dois gols, sendo destaque da equipe para alcançar uma vaga histórica entre os quatro melhores times do torneio.

Natural do Rio de Janeiro, na comunidade Gogó da Ema, Ronald tem 22 anos e foi destaque da Taça das Favelas 2019 sendo artilheiro com sete gols e eleito o melhor jogador da competição. Em julho do mesmo ano, fechou com o Flamengo, onde foi campeão brasileiro sub-17.

De lá para cá, o jogador vestiu as cores do Fortaleza, Grêmio e Caxias, antes de viver sua primeira experiência no futebol internacional defendendo as cores do Portimonense, de Portugal. Em janeiro deste ano foi emprestado ao líder do Campeonato Australiano e segue sendo um grande destaque na competição.

- Fico feliz em receber as oportunidades que estou recebendo. Sempre sonhei em viver momentos como esses e Deus me colocou ao lado de pessoas certas e coerentes para realizar tudo isso. Foi com muito trabalho e persistência, mas sem boas pessoas ao meu lado, nada disso seria possível - afirmou o jovem de 22 anos.

Ronald seguirá na Austrália até o fim da temporada, posteriormente retornando ao Portimonense, clube da primeira divisão do futebol português. Em 9 jogos disputados pelo Central Coast Mariners, Ronald anotou dois gols.

