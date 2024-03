Nova Iguaçu x Flamengo: jogo de ida da final do Carioca será no sábado

Maracanã será palco da decisão do estadual (Foto: Staff Images/CBF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por João Brandão • Publicada em 20/03/2024 - 10:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo de ida da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu será disputado no sábado, dia 30 de março. O Rubro-Negro terá compromisso pela Libertadores no dia 2 de abril, terça-feira seguinte, o que afeta a realização da decisão do estadual do domingo (31), como acontece tradicionalmente. O horário do duelo ainda será definido, como confirmou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ao Lance!.

Por sua vez, a partida de volta da final do Carioca não deve ser afetada por outras competições. O jogo do Flamengo na Libertadores será no dia 10 de abril, uma quarta-feira, no Maracanã. Assim, o confronto decisivo entre o Rubro-Negro e o Nova Iguaçu poderá ser disputado no domingo, caso assim entenda a Ferj.

Após a pausa do calendário para a Data Fifa, o Flamengo terá uma sequência de jogos importantes pela frente. As duas partidas da final do Carioca, contra o Nova Iguaçu, serão intercaladas com os dois primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores.

A equipe viaja para a Colômbia, onde enfrenta o Millonarios no dia 2 de abril. Na semana seguinte, recebe o Palestino no Maracanã, no dia 10. No fim de semana seguinte, estreia no Brasileirão contra o Atlético-GO, fora de casa.

Flamengo encara o Nova Iguaçu na final do Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)