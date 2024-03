Flamengo mantém calma e vê renovação de Gabigol sob controle

Gabigol e Flamengo ainda não acertaram a renovação (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol possui contrato com o Flamengo apenas até o fim deste ano e ainda não garantiu a permanência para os próximos anos. O clube trata a questão com naturalidade e vê a situação como controlada.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte R$100 na Lance! Betting e ganhe mais de R$190 se Bahia e Vitória empatarem pela Copa do Nordeste!

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, falou sobre a situação contratual do atacante, que negocia a extensão do vínculo. Após o sorteio dos grupos da Libertadores, no Paraguai, o dirigente conversou com a imprensa e foi perguntado sobre o assunto.

- As coisas ainda estão sobre controle. Eu venho sempre falando com o Gabriel. Falei hoje, que teve a audiência dele, por mais de cinco horas - afirmou Marcos Braz, que seguiu falando sobre o julgamento do jogador na Justiça Desportiva Antidopagem, por supostas fraudes nos exames antidoping.

- Ele (Gabriel) esteve presente, esteve junto na situação do questionamento e averiguação do doping surpresa que teve lá no Ninho. Assim, está sendo bem explicado, equacionado. Tenho certeza que quem decidir vai decidir pelo certo, pelo correto. E vamos em frente - encerrou o vice-presidente do Flamengo, sobre Gabigol.

Gabigol está em seu último ano de contrato com o Flamengo e negocia renovação (Foto: Reprodução / "X" Gabigol)

Gabigol tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2024. O atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho, caso não acerte uma renovação antes deste prazo.