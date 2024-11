O Flamengo está escalado para a partida contra o Cuiabá, na noite desta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do {Campeonato Brasileiro}. Na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), o Rubro-Negro contará com Michael e Bruno Henrique no ataque. O último, aliás, conseguiu efeito suspensivo e fica à disposição para a partida. Além disso, o time jogará com esquema com três zagueiros, com Alex Sandro improvisado.

O técnico Filipe Luís escalou o Flamengo para encarar o Cuiabá com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Michael e Bruno Henrique.

Filipe Luís na beira do campo em partida do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O Flamengo chega para o jogo de hoje após ter empatado com o Atlético-MG, por 0 a 0. Nos últimos cinco jogos do time da Gávea, são três vitórias, um empate e uma derrota. Com os resultados recentes, a equipe carioca se estabeleceu na quarta colocação do Brasileirão, com 59 pontos somados, na frente do Internacional por critérios de desempate.

Vale destacar que, por conta da conquista do título da Copa do Brasil, o Mais Querido já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025.