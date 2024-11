Sem Gabigol, Flamengo busca opções para o comando de ataque

O Flamengo encara o Cuiabá nesta quarta-feira (20) e terá de lidar mais uma vez com a ausência de um centroavante de ofício na equipe. Gabigol segue afastado pela diretoria rubro-negra e não estará à disposição de Filipe Luís no duelo na Arena Pantanal, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Como Pedro e Carlinhos estão no Departamento Médico, o clube não tem nenhum nome da função disponível.

Flamengo perde zagueiro e não terá convocados contra o Cuiabá

Bruno Henrique é dúvida

A opção mais comum para assumir o comando de ataque do Fla seria Bruno Henrique. Apesar de originalmente atuar pelo lado esquerdo do campo, o camisa 27 já cumpriu a função de centroavante algumas vezes. O jogador chegou a ser punido pelo STJD por dois jogos devido à expulsão contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, mas o Rubro-Negro conseguiu o efeito suspensivo e BH estará à disposição da comissão técnica.

Michael foi escolha contra o Atlético-MG

Diante do Atlético-MG pelo Brasileirão, último compromisso do Flamengo, quem atuou mais avançado foi Michael. Desde que se recuperou da lesão no músculo posterior da coxa direita, o camisa 30 tem tido boas atuações, inclusive com gol marcado na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude.

Candidato à presidência do Flamengo detona Gabigol e atual gestão

Promessa deve ganhar espaço

O jovem Lorran pode ganhar oportunidade entre os titulares do Rubro-Negro. Após perder espaço com Tite, o jogador voltou a ter minutos contra Cruzeiro e Atlético-MG. Apesar de ter atuado mais como meia-atacante ou pelo lado de campo no profissional, já desempenhou a função de "falso 9" algumas vezes na base do Fla.

Desfalques

Na última terça-feira (19), David Luiz, Varela, Léo Ortiz, Gerson e Gonzalo Plata foram confirmados como ausências para o jogo contra o Cuiabá. Além deles, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Matías Viña e Everton Cebolinha, De la Cruz, Luiz Araújo e Gabigol estão fora da partida, e Bruno Henrique segue como dúvida.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo