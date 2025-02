O Flamengo atropelou a Portuguesa-RJ por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (5), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. No Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), os gols da vitória foram de Juninho, Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan. O jogo, aliás, marcou o primeiro gol de Juninho com a camisa rubro-negra.

Já Arrascaeta, que teve uma grande atuação, fez o seu primeiro tento vestindo a camisa 10 da Gávea.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com ações ofensivas de ambas as equipes. A primeira chegada de perigo do Flamengo foi aos 16 minutos com Juninho, que de cabeça quase estreou o marcador, mas o goleiro Douglas Borges não deixou. Mas, aos 36', após chute forte de Arrascaeta, o atacante aproveitou o rebote e mandou a bola para o fundo da rede. Na comemoração, os rubro-negros homenagearam Varela, que perdeu a mãe na terça-feira e foi liberado pelo clube carioca.

Jogadores homenageiam Varela (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A Portuguesa-RJ teve a sua melhor oportunidade aos 31'. Em bobeada da zaga adversária, Romarinho ficou livre para chutar, mas parou em Matheus Cunha.

O Flamengo voltou a todo vapor do intervalo. Aos 11 minutos Luiz Araújo aproveitou rebote do goleiro e estufou a rede. No lance seguinte, o árbitro marcou pênalti de Elicley em Daniel Sales. Com a camisa 10, Arrascaeta foi para a bola e, de cavadinha, ampliou. O uruguaio não parou o seu show por aí! Na jogada do quarto gol, ele enganou a defesa da Zebra e deu uma bela assistênncia para Matheus Gonçalves, que não desperdiçou. Wallace Yan marcou o quinto.

O que vem por aí

O Rubro-Negro volta a campo no sábado, quando encara o Fluminense no Maracanã. Já a Portuguesa-RJ visita o Boavista, também no sábado, em Saquarema.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ 0X5 FLAMENGO

Campeonato Carioca - sétima rodada

🗓️ Data e horário: 5 de fevereiro de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

🥅 Gols: Juninho, 36'/1°T (0-1); Luiz Araújo, 11'/2°T (0-2); Arrascaeta, 14'/2°T (0-3); Matheus Gonçalves, 24'/2°T (0-4)

🟨 Cartões amarelos: Elicley e Henrique Rocha (POR); Evertton Araújo e Cleiton (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

PORTUGUESA-RJ (Técnico: Douglas Ferreira)

Douglas Borges, Lucas Mota, Victor Pereira, Thomás Kayck e MV; Henrique Rocha, Willian (Hugo Iglesias), João Paulo (Joãozinho) e Romarinho (Clayton); Elicley (Alison Matheus) e Hélio Paraíba (Joazi)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Shola), Allan e Arrascaeta (Pablo Lúcio); Cebolinha (Matheus Gonçalves), Luiz Araújo (Wallace Yan) e Juninho (Guilherme Gomes)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos

🚩 Assistentes: Júlior César Souza Gaudêncio e Juan Motta Cidri

4️⃣ Quarto árbitro: José Henrique Fernandes Vieira

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

