Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados pelo Flamengo após o treino desta terça-feira (4). A dupla rubro-negra recebeu uma camisa personalizada por se tornarem os maiores campeões da história do clube. Ao todo são 14 títulos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Fico muito feliz, mais uma vez, marcando meu nome na história do clube, começando o ano com o pé direito. Que a gente possa ter um ano com mais títulos, conquistando nossos objetivos e isso é o que todo o departamento de futebol quer - disse Bruno Henrique, emendando:

- E hoje eu e Arrascaeta somos os reconhecidos de títulos com a camisa do Flamengo. Como o Arrasca falou, não é fácil ter tanto título, mas a gente trilhou esse caminho dessa forma. Colocamos a camisa, vestimos e sempre que entramos dentro de campo é para dar o nosso melhor pelo Flamengo, para ganhar jogos e, claro, títulos, que é mais importante. Então a gente fica muito feliz de estar conquistando essa marca pelo clube, que a gente consiga ampliar esse número 14 enquanto a gente ver aqui, porque esse grupo que a gente tem desde a minha chegada, eu vejo que a gente nunca está satisfeito. Com que a gente conquista no ano, a gente sempre quer conquistar mais nos anos seguintes. Claro que cada vez mais no Flamengo é isso, mundialmente e todo mundo que vem contra o Flamengo vem de uma forma diferente, querendo ganhar, e os clubes também se fortalecendo com grandes jogadores acabam trazendo essa competitividade para a gente também, mas como eu falei, eu estou muito feliz de estar conquistando títulos.

continua após a publicidade

Filipe Luís tem utilizado Bruno Henrique como centroavante. O atacante rubro-negro contou que teve uma conversa com o técnico, que enxerga o jogador fazendo outras funções.

- Eu prefiro jogar pelo lado esquerdo, como atacante ou ponta. É a minha prioridade. Quando Filipe assumiu, ele veio conversar comigo e me via em outras funções. Estou aqui para poder ajudar, jogando ou não, em outras posições. Claro que foge um pouco das minhas características jogar como centroavante, mas tenho algumas qualidades que o centroavante às vezes não tem, que é a velocidade - contou o atacante, acrescentando:

continua após a publicidade

- Sou um cara que nunca desistiu dos sonhos, sempre corria atrás de tudo aquilo que eu sempre quis e essa palavra me define bastante. Às vezes as pessoas podem achar: 'Ah, está velho, 34 anos', mas eu não procuro me preocupar com essa parte. Procuro me blindar, fazer as minhas recuperações, me alimentar bem, descansar bem, porque isso vai me fazer cada vez mais constante, tudo vai bem, ajudar o Flamengo. É o objetivo aqui dentro do clube.

Bruno Henrique foi fundamental para o título do Flamengo na Supercopa do Brasil (Foto: Reprodução/FlaTV)

Arrascaeta aproveitou para falar também como ele está fisicamente. O meia está se recuperando de uma cirurgia no joelho e está ganhando mais minutos a cada partida.

- Minha parte física, acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo. Tive quase dois meses sem jogar, é o que me dificulta. Mas tenho que entender os prazos, tentar jogar 90 minutos, ver se o joelho fica bem. A gente vem fazendo os passos certinhos, estou me sentindo cada vez melhor. Espero estar de volta o mais rapidamente possível, ajudando meus companheiros. Estamos em um clube tão grande, que a disputa por posição é muito alta, cada vez mais forte, então tenho que me preparar para jogar os 90 minutos - afirmou o meia, acrescentando:

- A gente tem que focar em cada competição. Agora, o Carioca. Estatísticas são vocês que fazem. Todo começo do ano, a expectativa é muito grande. Tem hora que dá certo, hora que não. Fizemos uma pré0temporada muito boa, mas não é garantia de que vamos ganhar tudo que disputar. A gente vai tentar, dar o nosso melhor, para que esse ano seja vitorioso. A gente sabe que vai competir com grandes equipes, mas tenho total confiança no nosso grupo, e a gente vai tentar a cada jogo jogar como uma final.

Arrascaeta destacou o orgulho de jogar no Flamengo:

- Para mim, é um prazer e orgulho fazer parte desse elenco e ficar tantos aqui no Flamengo conquistando coisas importantes. É muito difícil conquistar tudo que conquistamos e ter esse legado que temos dentro e fora de campo. Tenho sido muito autocrítico porque também somos exemplos para as crianças. Esse comportamento tem que ser adotado fora do campo. Dentro, sempre dando nosso melhor, com a torcida nos apoiando. Sempre me apoiaram, pediam para eu jogar quando estava fora no meu começo aqui. E não podemos sentar e parar com o que já fizemos. Temos que conquistar coisas importantes. É mais um ano que a gente vai ter que correr atrás dessas coisas importantes.

Arrascaeta é o camisa 10 do Flamengo (Foto: Reprodução/FlaTV)

Títulos de Arrascaeta e Bruno Henrique pelo Flamengo