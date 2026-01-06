Filipe Luís seguirá no comando do Flamengo após acertar a renovação de contrato até o fim de 2027, dando sequência ao trabalho iniciado no fim de setembro de 2024. A longevidade do técnico rubro-negro não é comum no clube, que terá o mesmo treinador no começo de duas temporadas consecutivas pela primeira vez em 14 anos.

O último técnico a iniciar dois anos em sequência à frente do Mais Querido foi Vanderlei Luxemburgo, entre 2011 e 2012. Após assumir a equipe em outubro de 2010, o histórico treinador se manteve no cargo por 80 jogos e dirigiu o time no início das temporadas seguintes.

Luxemburgo, contudo, não durou muito no comando do Flamengo. Foram apenas duas partidas em 2012, e o desligamento veio no início de fevereiro, após desentendimentos com o elenco e a diretoria, sobretudo com Ronaldinho Gaúcho (que também deixou o clube).

Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho em treino do Flamengo em 2011 (Foto: Ari Ferreira/Lancepress;)

Agora, Filipe Luís repete o feito de Luxa ao iniciar mais uma temporada à frente do Rubro-Negro. No ano passado, levou a equipe aos títulos do Campeonato Carioca e da Supercopa Rei no primeiro semestre, e terminou o ano conquistando também Brasileirão e Libertadores. Ao todo, são 88 partidas, 57 vitórias, 20 empates e 11 derrotas no comando do Mais Querido.

Com o mesmo técnico do histórico ano de 2025, o Flamengo retoma as atividades na próxima segunda-feira (12). O elenco principal se representa no CT Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada de olho em conquistar novos títulos em 2026.

