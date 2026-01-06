menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com Filipe Luís, Flamengo volta a iniciar temporadas consecutivas com mesmo técnico após 14 anos

Longevidade do ex-lateral-esquerdo no comando rubro-negro é incomum para o clube

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
05:30
Filipe Luís, do Flamengo, beija medalha de campeão da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
imagem cameraFilipe Luís, do Flamengo, beija medalha de campeão da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Filipe Luís seguirá no comando do Flamengo após acertar a renovação de contrato até o fim de 2027, dando sequência ao trabalho iniciado no fim de setembro de 2024. A longevidade do técnico rubro-negro não é comum no clube, que terá o mesmo treinador no começo de duas temporadas consecutivas pela primeira vez em 14 anos.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo se posiciona sobre especulações na janela de transferências

O último técnico a iniciar dois anos em sequência à frente do Mais Querido foi Vanderlei Luxemburgo, entre 2011 e 2012. Após assumir a equipe em outubro de 2010, o histórico treinador se manteve no cargo por 80 jogos e dirigiu o time no início das temporadas seguintes.

Luxemburgo, contudo, não durou muito no comando do Flamengo. Foram apenas duas partidas em 2012, e o desligamento veio no início de fevereiro, após desentendimentos com o elenco e a diretoria, sobretudo com Ronaldinho Gaúcho (que também deixou o clube).

continua após a publicidade
Flamengo 02 Ronaldinho Gaucho e Vanderlei Luxemburgo
Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho em treino do Flamengo em 2011 (Foto: Ari Ferreira/Lancepress;)

Agora, Filipe Luís repete o feito de Luxa ao iniciar mais uma temporada à frente do Rubro-Negro. No ano passado, levou a equipe aos títulos do Campeonato Carioca e da Supercopa Rei no primeiro semestre, e terminou o ano conquistando também Brasileirão e Libertadores. Ao todo, são 88 partidas, 57 vitórias, 20 empates e 11 derrotas no comando do Mais Querido.

Com o mesmo técnico do histórico ano de 2025, o Flamengo retoma as atividades na próxima segunda-feira (12). O elenco principal se representa no CT Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada de olho em conquistar novos títulos em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís Flamengo
Filipe Luís, técnico do Flamengo, com medalha do Dérbi das Américas, conquistado sobre o Cruz Azul (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias