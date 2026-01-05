Decisão da diretoria do Flamengo revolta torcedores: 'Inaceitável'

Uma decisão importante da diretoria do Flamengo, na manhã desta segunda-feira (5), causou revolta em muitos torcedores nas redes sociais. Luiz Eduardo Baptista (Bap), presidente do Rubro-Negro anunciou o encerramento das atividades de canoagem do clube.

A medida do Flamengo resulta no desligamento do campeão olímpico Isaquias Queiroz e de mais três atletas: Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento. Segundo a nota rubro-negra, a decisão baseia-se em uma nova diretriz estratégica.

Nas redes sociais, porém, a decisão da diretoria do Flamengo foi duramente criticada pelos torcedores que consideram os esportes olímpicos importantes para o clube. Veja os comentários abaixo:

Decisão do Flamengo e nota

O Flamengo afirma buscar a união entre "excelência competitiva" e o investimento na formação de talentos dentro de estruturas permanentes. Modelo que, segundo a gestão, tornava-se inviável com o atual elenco da canoagem.

O Flamengo justificou as dispensas de Isaquias Queiroz, Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento alegando que os atletas não residem e nem treinam no Rio de Janeiro. De acordo com a nota oficial, a distância geográfica impossibilitaria a consolidação de um trabalho estruturado e a integração com as categorias de base na capital carioca.

Além da canoagem, o time também encerrou as atividades do remo paralímpico, marcando o fim da única frente de esportes adaptados da instituição. Michel Pessanha , Gessyca Guerra, Diana Barcelos e Valdenir Junior foram dispensados. O encerramento da categoria chama a atenção pelo baixo impacto financeiro: estima-se que o custo mensal para manter a modalidade fosse de aproximadamente R$ 10 mil, valor irrisório frente ao faturamento bilionário do Flamengo.