Jornalista argentino vê chance do Lanús fazer história na Recopa e alerta o Flamengo

BUENOS AIRES (ARG) - Campeão da Sul-Americana, ao bater o Atlético-MG na decisão, o Lanús tem a dura missão de enfrentar o Flamengo na decisão da Recopa. O primeiro jogo entre as equipes é nesta quinta-feira (19), na Argentina, às 21h30 (de Brasília). Com o atual campeão da Libertadores do outro lado do campo, a equipe de Mauricio Pellegrino quer surpreender.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista argentino Sergio Maffei, do "Diário Olé", afirmou que a chance de mais um título internacional, ainda mais diante de um grande adversário, como o Flamengo, é a oprtunidade do Lanús fazer história.

- O Lanús se reafirmou internacionalmente com a vitória na Copa Sul-Americana. E enfrentar o Flamengo em uma final e vencê-lo não só reafirmaria essa posição, como também faria história. Dada a força atual do Flamengo e o que significa eliminar os atuais campeões sul-americanos - disse o jornalista.

Mauricio Pellegrino, técnico do Lanús, adversário do Flamengo (Foto: Divulgação/Lanús)

Segundo Sergio Maffei, o Lanús se destaca pela sua imposição em campo em grandes jogos. Entrentanto, por outro lado, não vive uma grande fase defensivamente, o que pode beneficiar o Flamengo.

- É uma equipe que se supera em momentos difíceis. Pode perder uma partida contra um adversário mais fraco, mas reage nos grandes jogos. Além disso, o técnico poupou vários titulares contra o Independiente, então eles chegam para a partida em plena forma. É uma equipe com grande poder ofensivo, mas também vem sofrendo muitos gols (embora seu artilheiro, Rodrigo Castillo, esteja lesionado e fora do jogo de ida). Ao contrário do ano passado, eles perderam um pouco de solidez defensiva - analisou o jornalista sobre o Lanús, adversário do Flamengo na Recopa Sul-Americana.

Confira outras respostas do jornalista Sergio Maffei ao Lance! sobre Lanús x Flamengo

Como os argentinos veem o Flamengo?

"O Flamengo é, atualmente, visto como o time mais poderoso das Américas. E ainda mais com a chegada do Paquetá. Se já eram poderosos, agora são ainda mais. Vencer o Flamengo não é apenas vencer os atuais campeões sul-americanos, é superar o poderio econômico brasileiro, que é uma das maiores diferenças entre o futebol brasileiro e o argentino. É por isso que as atuações de Estudiantes e Racing na Libertadores foram tão notáveis, já que foram eliminados por uma margem apertada (contra o Flamengo), sem serem dominados fisicamente."

O que o Flamengo pode esperar do Estádio Ciudad de Lanús?

"A torcida estará presente, como acontece em todos os estádios argentinos, e ainda mais contra adversários brasileiros. O estádio já está repleto de cartazes da Recopa, as grades de segurança já estão instaladas e haverá um grande público. O Lanús é forte lá: em seus últimos 14 jogos, conquistou 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota."

