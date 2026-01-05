De férias, Emerson Royal compartilha treino antes de volta ao Flamengo

O lateral Emerson Royal compartilhou no último domingo (4) vídeo em que aparece treinando durante as férias, antes da volta ao Flamengo para a pré-temporada de 2026. O elenco rubro-negro se representa na próxima segunda-feira (12) no CT Ninho do Urubu.

Via redes sociais, o Royal publicou imagens de treinamento em quadra de areia. Mesmo de férias, ele aparece fazendo trabalho com bola e de aprimoramento da parte física. Confira abaixo o vídeo divulgado pelo jogador.

Emerson Royal chegou ao Flamengo em julho do ano passado, contratado junto ao Milan por nove milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na cotação da época). Desde então, foram 19 jogos, um gol e uma assistência com o manto sagrado.

O desempenho do lateral gerou críticas por parte da torcida rubro-negra. Em entrevista ao canal "S1Live", o jogador de 26 anos disse entender as cobranças e prometeu "começar voando" a próxima temporada.

— Entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil. Vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. Futebol não vive de passado, construímos história, mas estamos aqui para construir mais — afirmou Royal.

Emerson Royal durante partida no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

