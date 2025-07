O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o RB Bragantino. Para o confronto desta quarta-feira (23), o técnico Filipe Luís não contará com De La Cruz, além de outros desfalques, como Allan. A lista de baixas conta com oito nomes. Por outro lado, Wesley, que tem negociações com a Roma, da Itália, fica à disposição para o confronto em Bragança Paulista, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo confirma a chegada de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid

Veja a lista de relacionados do Flamengo

Assim como no clássico com o Fluminense, De La Cruz não apresenta condições de jogo, e por isso fica fora da lista de relacionados. O jogador segue com um problema cronico no joelho direito. Após a partida contra o Santos, na penúltima rodada, o uruguaio, que esteve em campo, não teve uma boa recuperação.

Já Allan fica por fora do jogo por conta de um controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito.

Flamengo terá oito desfalques

Além de De La Cruz e Allan, outros seis jogadores completam a lista de baixas do Flamengo. São eles:

Danilo - lesão na coxa direita

- lesão na coxa direita Alex Sandro - lesão na coxa esquerda

- lesão na coxa esquerda Ayrton Lucas - se recupera de ferida na canela

- se recupera de ferida na canela Pulgar - se recupera de cirurgia no pé direito

- se recupera de cirurgia no pé direito Michael - dores no tornozelo esquerdo

- dores no tornozelo esquerdo Plata - sinais de tendinite na coxa direita

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Wesley vai para o jogo; Bruno Henrique está de volta

O lateral-direito Wesley, que pode deixar o Flamengo nos próximos dias, foi relacionado para a partida pelo Brasileirão. O jogador tem negociações em andamento com a Roma, da Itália. Por esse motivo, ficou no banco de reservas no clássico com o Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: cinco opções para o Flamengo substituir Wesley

Já Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na última partida, retorna e deve começar no time titular.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real