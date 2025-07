O Flamengo encaminhou a venda de Wesley à Roma, da Itália, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), além de possíveis cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) em bônus por metas. O jovem de 21 anos já aceitou a proposta da equipe europeia, enquanto o Rubro-Negro deu sinal verde para a transferência.

No entanto, o Fla não quer liberar o jogador sem ter um substituto encaminhado, e este empecilho é o que segura a negociação no momento. Por isso, o Olheiro Lance! lista cinco opções para o Flamengo substituir Wesley.

Dodô

Atualmente com 26 anos, Dodô foi um dos destaques da Fiorentina na temporada, com cinco assistências em 46 jogos somando todas as competições, ajudando a equipe a terminar na sexta colocação da Serie A e à semifinal da Conference League. As boas atuações renderam convocação para a Seleção Brasileira em setembro de 2024. Na ocasião, Dorival Júnior chamou o lateral para repor baixa de Vanderson, suspenso, e ele ficou no banco de reservar em partida contra o Uruguai,

O vínculo de Dodô com a Fiorentina vai até junho de 2027. Recentemente, as partes tentaram negociar uma renovação, porém, sem sucesso. O jogador chegou a ser especulado no Barcelona e, em alta no mercado, seria opção mais difícil para o Flamengo, mas à altura para suprir a saída de Wesley.

Dodô, lateral da Fiorentina, pode ser opção para substituir Wesley no Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Lucas Vázquez

A história de Lucas Vázquez pelo Real Madrid chegou ao fim após o Mundial de Clubes. O jogador, que começou como atacante na base do time Merengue, se tornou lateral-direito e peça importante nas conquistas históricas.

Mesmo com 34 anos recém-completados, o espanhol entrou em campo em 51 partidas da última temporada, contribuindo com dois gols e sete assistências. Atualmente, ele está livre e vem sendo sondado por clubes como Juventus e Besiktas.

Lucas Vázquez comemorando gol em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Emerson Royal

Com 10 jogos pela Seleção Brasileira no currículo, Emerson Royal está no Milan, mas não entra em campo desde 22 de janeiro, quando sofreu uma lesão na panturrilha durante jogo contra o Girona. O lateral-direito e não faz parte dos planos da equipe rossonera para a próxima temporada, e teve trajetória marcada por altos e baixos no clube italiano.

Aos 26 anos, Emerson tem futuro incerto e um retorno ao futebol brasileiro seria boa oportunidade para revigorar a carreira e reaproximá-lo da Seleção. Para o Flamengo, seria chance de adquirir um jogador ainda jovem e com experiência em grandes clubes como Milan, Barcelona e Tottenham.

Emerson Royal em ação pelo Milan (Foto: Reprodução/Instagram)

Héctor Bellerín

Promessa do Arsenal há dez anos, Héctor Bellerín se tornou um lateral consolidado na Europa. Após seis temporadas com os Gunners, o espanhol somou passagens por Barcelona e Sporting, e atualmente está no Real Betis. Essencial na equipe de Sevilha há duas temporadas, lidou com lesões em 2024/25 e acabou perdendo espaço em 2024/25, entrando em campo apenas 13 vezes.

Aos 30 anos, o jogador tem contrato com o Betis até junho de 2028 e é avaliado em "apenas" dois milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação atual), segundo o site "Transfermarkt".

Héctor Bellerín em ação pelo Real Betis (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Andrei Rațiu

Nome menos conhecido dentre os listados, o romeno Andrei Rațiu talvez seja o que vive melhor momento no futebol europeu. O jogador de 27 anos fez grande temporada pelo Rayo Vallecano, da primeira divisão da Espanha, e entrando em campo em 36 partidas e contribuindo com dois gols e três assistenciais.

Rațiu se destaca por atacar em profundidade à defesa adversária com ultrapassagem, invadindo a área oposta constantemente. A força ofensiva faz do camisa 2 do Rayo ótima opção para substituir Wesley no Flamengo. Recentemente, foi especulado no Wolfsburg, da Alemanha.

Andrei Rațiu em ação pelo Rayo Vallecano (Foto: Reprodução / Instagram)

