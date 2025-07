Luxemburgo rasga o verbo sobre Pedro no Flamengo: ‘É a grande realidade’

A polêmica envolvendo Pedro no Flamengo ganhou um novo capítulo no último domingo (20). O atacante foi chamado por Filipe Luís, entrou no segundo tempo, e fez o gol da vitória no clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo rasgou o verbo sobre a situação do camisa 9 rubro-negro.

continua após a publicidade

Depois de entrevistas coletivas polêmicas e de ficar fora dos relacionados contra São Paulo e Santos, Pedro voltou a marcar pelo Flamengo. Com direito a gol decisivo, o fim de semana pode ter marcado um novo começo do atacante no clube.

➡️Europeus se irritam após jogador vestir a camisa do Flamengo: ‘Ingrato’

Nesta segunda-feira (21), o técnico Vanderlei Luxemburgo desabafou sobre a situação de Pedro no Flamengo. Durante o programa "Galvão e Amigos", ele comentou sobre a conversa vazada de um dirigente do clube sobre o jogador.

continua após a publicidade

- Se chega lá com 15 milhões de euros, o Flamengo não vende. Isso é cascata que saiu de dentro para fora. É bobagem. Quer inventar história. Não vende. Pedro não é jogador para vender por 15 milhões. Essa é a grande realidade. Não existe isso aí. Alguma coisa está mal contada - disparou Luxemburgo sobre a situação de Pedro no Flamengo.

Luxemburgo no programa Galvão e Amigos (Foto: Reprodução)

Caso Pedro no Flamengo: Filipe Luís dá ponto final no assunto

Antes de falar sobre a pressão de treinar um time como o Flamengo, Filipe Luís respondeu uma pergunta sobre o "caso Pedro". Segundo o treinador, o assunto já está encerrado. Além disso, fez elogios ao atleta, responsável pela vitória.

continua após a publicidade

- Sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva e vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. Eu tenho o lema que vivo e penso isso diariamente: "Não existe ninguém mais importante com a equipe". Nem o Pedro e nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou, é mais importante com o Flamengo - iniciou Filipe.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro, e hoje eu gostei não só do gol, gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros. Esse brilho que ele tem, ele recuperou, e nós precisamos muito dele, estou muito feliz, muito feliz mesmo - completou o treinador.