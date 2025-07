Contratação de Saúl divide opiniões na torcida do Flamengo: ‘Substituto ideal’

Uma informação pegou a Nação Rubro-Negra de surpresa nesta segunda-feira (21): O meio campista Saul vai jogar no Flamengo. Hoje, o clube confirmou o acerto. Desde então, os torcedores estão nas redes sociais debatendo a contratação do jogador.

A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela apuração do Lance!. Ídolo colchonero, o espanhol de 30 anos foi emprestado ao Sevilla na última temporada e será reforço do Flamengo para a sequência da temporada.

Desde que surgiu a informação de Saúl no Flamengo, os torcedores estão debatendo sobre a viabilidade da contratação. Na opinião de alguns, a carreira fala por si só e o meio-campista espanhol vai arrebentar no Brasil. Para outros, os últimos anos são preocupantes e pode dar errado. Veja abaixo.

Saúl é o novo reforço do Flamengo (Foto: Divulgação Sevilla)

Veja opiniões de torcedores sobre Saúl no Flamengo

Como joga Saúl?

Saúl, do Flamengo, se tornou um dos pilares da equipe de Diego Simeone, justamente por conta de sua qualidade de jogo. No futebol espanhol, ficou conhecido por sua versatilidade (faz quase todas as funções no meio), podendo atuar, inclusive, no ataque.

No atual estilo de jogo do Flamengo, o canhoto Saúl poderia ser utilizado pelo técnico Filipe Luís como uma espécie de segundo volante. Ou seja, atuaria ao lado de Jorginho, podendo ficar mais solto para ir ao ataque. Uma hipotética formação de meio-campo contaria com a dupla ao lado de Arrascaeta. Assim, o ataque contaria com um trio, podendo ser formado, por exemplo, por Plata, Luiz Araújo e Pedro.

O seu auge com a camisa do Atlético de Madrid foi jogando pela meia direita, com Koke e Gabi centralizados.

Saúl pode preencher uma lacuna deixada por Gerson, negociado com o Zenit, da Rússia. Afinal, por diversas vezes o Coringa desempenhou essa função na ausência de um jogador de ofício. Assim, o espanhol também pode "quebrar o galho" no time de Filipe Luís, seja pela esquerda ou direita.