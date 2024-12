O Flamengo realizou, na manhã desta sexta-feira (6), a reunião de planejamento para 2025. Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, registrou o momento em que os jogadores chegaram no auditório para o encontro. O dirigente, aliás, não estará no Rubro-Negro na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ STJD nega recurso e Bruno Henrique não jogará na despedida de Gabigol

Em um dos vídeos publicados por Braz, é possível ver Gabigol chegando na sala. Assim como ele, o jogador não ficará no Flamengo ao término deste ano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Marcos Braz já comunicou que não assumirá nenhum cargo do Flamengo na próxima temporada. Caso Rodrigo Dunshee, que tem o apoio da atual gestão, seja eleito, Bruno Spindel assumirá o controle da pasta.

continua após a publicidade

Marcos Braz em partida do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Já Gabriel Barbosa tem um acordo verbal para vestir as cores do Cruzeiro em 2025. Aliás, o jogador fará a sua última partida pelo Rubro-Negro no domingo, quando time carioca recebe o Vitória no Maracanã.

Arrascaeta pode assumir a camisa 10 do Flamengo

Com a saída de Gabigol do Flamengo, a tão almejada camisa 10 da Gávea, que um dia foi de Zico, estará à disposição. Para muitos torcedores rubro-negros, o jogador que mais se identifica, tecnicamente, com a numeração é Arrascaeta. O uruguaio, aliás, espera que isso aconteça.

continua após a publicidade

- Com certeza (risos). É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel (diretor-executivo) aqui. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco, porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco, vou esperar essa daí (risos) - disse Arrascaeta ao "GE".