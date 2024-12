O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso do Flamengo e manteve a punição a Bruno Henrique. O atacante recebeu dois jogos de suspensão por conta do lance que gerou expulsão em partida contra o Corinthians. Assim, ele cumpre o segundo jogo de punição no domingo (8) contra o Vitória. Dessa forma, não estará na despedida de Gabigol.

- A Comissão considerou a gravidade e o potencial lesivo da infração, tanto é que o lateral precisou levar seis pontos após ser atingido pelas chuteiras do denunciado. A Procuradoria opina pela manutenção integral da decisão da Comissão - disse o procurador-geral Paulo Emílio Dantas, ao pedir a negação do recurso.

O departamento jurídico do Flamengo tenta convencer o STJD a liberar Bruno para jogar a despedida do companheiro de time. A entidade, no entanto, ainda não deu uma resposta ao pedido.

Algo parecido aconteceu com Marcos Braz. O vice-presidente de futebol havia sido punido por 15 dias por ataques ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. No entanto, o dirigente foi liberado pelo STJD, que trocou a suspensão por multa de R$ 20 mil.

No jogo de volta da semifinal contra o Corinthians, o camisa 27 foi expulso ainda no primeiro tempo por acertar a sola da chuteira na cabeça de Matheuzinho. Por "jogada violenta", Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254.

Flamengo e Corinthians multados

Além de Bruno Henrique, Flamengo e Corinthians também foram punidos por atitudes no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebeu multa de R$ 1 mil por atraso, enquanto o Timão terá de pagar R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo.

