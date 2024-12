Conheça o Espérance, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes 2025

O Flamengo vai enfrentar Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX) na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. A estreia rubro-negra, aliás, será contra a equipe tunisiana. Assim, o Lance! mostra para você algumas informações sobre a equipe africana.

Atual quinto colocado do principal campeonato da Tunísia (tem 35 títulos), o Espérance foi fundado em 1919. Com a alcunha de o "Ancião dos Clubes Tunisinos", o time é o maior vencedor do país e detém uma das maiores torcidas locais. Aliás, a tradição da equipe ultrapassa o território nacional. Afinal, obtém diversas conquistas continentais, como quatro taças da Liga dos Campeões da CAF.

Em 2019, por exemplo, o Espérance esteve perto de enfrentar o Flamengo. Nas quartas de final do Mundial de Clubes daquele ano, a equipe foi derrotada pelo Al-Hilal nas quartas de final. Se vencesse este confronto, enfrentaria o time brasileiro nas semifinais.

Mas, já houve um jogo entre Espérance e Flamengo...

Essa não vai ser a primeira vez que Espérance e Flamengo irão se enfrentar. Em1993, o Rubro-Negro venceu a equipe tunisiana por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca. A disputa foi no país africano, pela disputa do troféu Esperance Sportive.

Na época, o Flamengo entrou em campo com: Adriano; Fabio Baiano, Júnior Baiano, Rogério e Piá (Júnior), Fabinho, Marquinhos e Luís Antonio; Casagrande; Marcelinho Carioca (Indio) e Nélio (Magno). Técnico: Evaristo de Macedo.

Espérance conta com dois brasileiros no elenco

Atualmente, o elenco do Espérance conta com dois jogadores brasileiros: Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues. Eles são, respectivamente, os camisas 10 e 9.