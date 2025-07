O Flamengo pretende apresentar dois reforços para a torcida antes de a bola rolar para a partida contra o Atlético-MG na quinta-feira (31), em confronto válido pela Copa do Brasil, no Maracanã. Tratam-se de Samuel Lino e Carrascal, que já possuem acordo com o Rubro-Negro. A ideia é fazer o mesmo que aconteceu com Saúl e Emerson Royal.

Samuel Lino, que desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde de terça-feira, é presença confirmada no Maracanã. O atacante realiza exames médicos nesta quarta (questões médicas atrasaram por conta da mudança de horário da chegada do jogador a capital carioca) e, posteriormente, assinará contrato.

Já Carrascal chegará ao Brasil apenas nesta quarta-feira. Ou seja, se o colombiano conseguir realizar os exames durante os próximos dois dias e firmar o vínculo com o Flamengo, ele também será apresentado no Maracanã. O clima é de otimismo por parte do clube carioca.

Saúl e Emerson Royal também foram apresentados pelo Flamengo no Maracanã

Na última partida do Flamengo, também contra o Atlético-MG, mas pelo Brasileirão, os reforços Saúl e Emerson Royal foram apresentados aos torcedores no Maracanã. Os rubro-negros entraram no gramado ainda no início do aquecimento dos jogadores, e ficaram sentados no banco de reservas ao lado de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. No momento em que os atletas foram para os vestiários, a dupla foi ao centro do campo e acenou para os torcedores.

O primeiro encontro de Saúl e Royal com os torcedores do Flamengo foi de muita festa e entusiasmo no Maracanã. O momento foi logo após os atletas do elenco rubro-negro, à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra a equipe mineira, descerem para o vestiário.

- Muito obrigado pelo carinho, Nação. É muito bonito estar aqui - disse Saúl, novo camisa 8 do Flamengo.

- Um dia eu sonhei com esse momento - afirmou Emerson Royal.

Flamengo apresenta Saúl e Royal no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

