Michael comemora gol marcado em sua volta ao Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro

O Flamengo duela com o Fluminense nesta quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro, com problemas no time titular. Alguns jogadores foram convocados para a Data Fifa e não devem estar à disposição para Filipe Luís no clássico.

Gerson (Brasil), Arrascaeta (Uruguai), Plata (Equador) e Pulgar (Chile), que defenderam suas seleções nas Eliminatórias, devem ser poupados, assim como o celeste Nico de la Cruz, para o embate com o Corinthians, pela Copa do Brasil, em três dias. Com isso, três reforços da última janela de transferências devem ganhar espaço pela primeira vez juntos com a camisa rubro-negra.

Carlos Alcaraz, Michael e Alex Sandro devem começar o confronto com o Flu, estando juntos pela primeira vez entre os 11 iniciais. Mesmo aterrisando no Rio de Janeiro com poucos dias de diferença, cada componente do trio vive um momento distinto na temporada.

Alcaraz, reforço mais caro da história do clube - custou cerca de R$ 110 milhões -, ainda não engrenou. O volante argentino fez seis jogos com o Manto Sagrado, sendo dois como titular e quatro saindo do banco de reservas. Apesar de oscilações, marcou seu primeiro gol no último compromisso, batendo pênalti que confirmou a vitória sobre o Bahia, também pelo Brasileirão.

Alcaraz deve iniciar clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Se o tento pode ter dado confiança ao gringo, quem está com a confiança sobrando é Alex Sandro. O lateral-esquerdo cravou seu lugar na posição, disputando corrida com Ayrton Lucas - Viña só volta em 2024 -, e mostrou poder de decisão. As boas atuações foram recompensadas com um gol diante do Corinthians, na ida das semifinais da Copa do Brasil, e o torcedor parece estar em paz com o ex-Seleção Brasileira no setor.

Michael, retornando ao clube após passar dois anos e meio no mundo árabe, teve um início muito bom. Em sua estreia, contra o Red Bull Bragantino, o ponta-esquerda balançou as redes em gol de cabeça, e deu indícios de que assumiria a titularidade. Porém, logo no jogo seguinte, contundiu a parte posterior da coxa e passou pouco mais de um mês em recuperação, retornando apenas para alguns minutos nos dois jogos mais recentes da equipe.

As três contratações foram somadas à chegada de Gonzalo Plata, que teve tempo de jogo nas últimas partidas sob o comando de Tite, mas ainda não convenceu a torcida. Porém, por ter atuado pelo Equador nas Eliminatórias há dois dias, não completará o quarteto de reforços em campo a princípio. Os outros três, portanto, recebem chance dourada para mostrar valor e configurar ainda mais prestígio entre os torcedores, visto que a temporada vai afunilando com jogos cada vez mais decisivos.

Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília). O Rubro-Negro tem 51 pontos e precisa vencer para seguir vivo na luta pelo título nacional, já que entrará em campo com nove pontos e um jogo a menos em relação ao líder Botafogo.

Alex Sandro deve iniciar clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)