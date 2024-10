Flamengo defende invencibilidade contra o Fluminense em 2024

Pedro, do Flamengo, comemora seu gol durante partida contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Em posições opostas na tabela do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada da competição. O confronto das equipes marca a invencibilidade rubro-negra na temporada: são quatro jogos sem perder no clássico este ano, além de não ter sofrido gols.

Ao todo, são três vitórias e um empate nos duelos entre Campeonato Carioca e Brasileirão. Na competição estadual, foram três encontros entre as equipes, com duas vitórias do Mais Querido, além do empate que eliminou o Tricolor na semifinal do torneio.

Dessa maneira, o Rubro-Negro busca manter a sequência invicta no Fla-Flu neste ano e seguir na busca pela retomada do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Bahia na rodada anterior, o Flamengo seguiu na quarta posição da competição: são 51 pontos em 28 jogos. A campanha rubro-negra na liga é de 15 vitórias, seis empates e seis derrotas, com 44 gols marcados e 32 sofridos.

Retrospecto Flamengo x Fluminense em 2024

23/06 - Fluminense 0 x 1 Flamengo - 11ª rodada Brasileirão

16/03 - Flamengo 0 x 0 Fluminense - Semifinal (volta) Carioca

09/03 - Fluminense 0 x 2 Flamengo - Semifinal (ida) Carioca

25/02 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - Fase de grupos Carioca

Depois do jogo contra o Fluminense, a equipe carioca visita o Corinthians no domingo (20), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. A partida de ida no Maracanã ficou marcada por ser a estreia do jovem treinador no comando rubro-negro.