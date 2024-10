Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília) e terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A equipe de Filipe Luís ocupa a quarta posição na tabela do campeonato, com 51 pontos, e enxerga o título brasileiro distante. Por outro lado, o Tricolor está no décimo sexto lugar, com 30 pontos, e briga contra o rebaixamento

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x FLUMINENSE

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse SP)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Pereira (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Bruno Henrique, Gabigol

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa (Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli, Ganso; Arias, Lima (Cano) e Kauã Elias

