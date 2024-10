Fluminense encara o Flamengo e fica de olho em Corinthians x Athletico-PR

Fla-Flu desta quinta pode encaminhar rumo do tricolor (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O Fluminense faz mais um clássico com o Flamengo nesta quinta-feira, a partir das 20h, no Maracanã. Mas a atenção da torcida desta vez não ficará 100% concentrada no jogo com o grande rival. Isso porque, na mesma hora, Corinthians x Athletico-PR se enfrentam em São Paulo, que assim como o tricolor carioca tentam se livrar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

➡️Mário Bittencourt detalha estratégia do Fluminense para 2025

Com 30 pontos em 28 jogos, o Fluminense começa a rodada como o primeiro clube fora do Z-4. O tricolor das Laranjeiras está logo abaixo do Athletico-PR, que tem 31 pontos em 27 partidas, e está duas posições à frente do Corinthians, que tem 29 pontos em 29 jogos e vai para o jogo na zona da degola.

Assim, qualquer resultado na Arena Corinthians terá impacto direto na vida do Fluminense nas rodadas derradeiras do Brasileirão.

Fluminense tenta se afastar da zona de rebaixamento

Se vencer o Flamengo no Maracanã, o Fluminense assegura mais uma rodada fora do Z-4 e pode abrir quatro pontos de distância para o 17ª colocado. Para isso, contudo, terá que torcer por uma derrota do Corinthians nesta quinta, e outra do Vitória no sábado, quando a equipe baiana recebe o Bragantino.

Um triunfo no clássico, acompanhando de vitória ou empate do Corinthians, fará com que o Fluminense ultrapasse o Athletico-PR e suba para a 15ª colocação — mas vale lembrar que os paranaenses têm um jogo a menos.

Agora, se o Flu perder para o Flamengo, o tricolor corre sério risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Isso só não vai acontecer se Corinthians e Vitória não vencerem os seus jogos.